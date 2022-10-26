Японія, США та Південна Корея пообіцяли безпрецедентну відповідь у разі застосування КНДР ядерної зброї

Про це повідомляє Reuters.

Так, у середу, 26 жовтня, на пресконференції в Токіо представники Японії, Південної Кореї та США, заявили, що вони вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної зброї.

"Ми погодилися, що буде необхідний безпрецедентний масштаб відповіді, якщо Північна Корея продовжить сьоме ядерне випробування", - заявив перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон.

Його колега, заступниця держсекретаря США Венді Шерман, закликала КНДР утриматися від подальших провокацій. За її словами, такі дії "безрозсудні та глибоко дестабілізують регіон". Також Шерман наголосила, що будь-яке випробування ядерної зброї зі сторони Північної Кореї буде мати наслідки для безпеки всього світу.

"Ми справді сподіваємося, що всі в Раді Безпеки зрозуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї змінить світ неймовірним чином", - сказала Шерман.

Віцеміністр закордонних справ Такео Морі додав, що США, Японія та Південна Корея домовилися про подальше зміцнення можливостей стримування та реагування японсько-американського та американсько-південнокорейського альянсів. Також вони сприятимуть подальшій співпраці в галузі безпеки між трьома країнами.

24 жовтня Північна та Південна Кореї обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону.