Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування з Південною Кореєю. У відповідь та здійснила кілька попереджувальних пострілів.

На це КНДР випустила 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню.

"Генеральний штаб Корейської народної армії наказав зробити 10 пострілів із систем залпового вогню, щоб суворо відкинути вороже судно", - йдеться в заяві представника Північної Кореї, опублікованій KCNA.

14 жовтня КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.

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