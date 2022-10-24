КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону - Reuters
Південна Корея здійснила кілька попереджувальних пострілів після того, як судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування з Південною Кореєю. У відповідь та здійснила кілька попереджувальних пострілів.
На це КНДР випустила 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню.
"Генеральний штаб Корейської народної армії наказав зробити 10 пострілів із систем залпового вогню, щоб суворо відкинути вороже судно", - йдеться в заяві представника Північної Кореї, опублікованій KCNA.
- 14 жовтня КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.
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