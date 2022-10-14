Про це повідомляє Reuters із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що 14 жовтня близько 01:49 у бік кордону Південної Кореї була запущена балістична ракета. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.

Крім того, КНДР здійснила запуск десятка військових літаків. Вони пролетіли вздовж кордону Південної Кореї, яка у відповідь підняла в повітря винищувачі. Також Північна Корея у морські буферні зони своїх східного та західного узбереж 170 артилерійських снарядів.

Рада Нацбезпеки Південної Кореї назвала дії Північної Кореї порушенням двосторонньої військової угоди, укладеної у 2018 році. Вона забороняє військові дії в прикордонній зоні. А президент Південної Кореї Юн Сук Єль заявив ЗМІ, що Пхеньян "без розбору здійснює провокації", і пообіцяв розробити "непроникні контрзаходи".

10 жовтня у КНДР заявили, що здійснювали запуски ракет для імітації ядерного удару по Південній Кореї.