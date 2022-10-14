КНДР знову запустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю
У п'ятницю, 14 жовтня, КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки біля укріпленого кордону Південної Кореї
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
Зазначається, що 14 жовтня близько 01:49 у бік кордону Південної Кореї була запущена балістична ракета. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.
Крім того, КНДР здійснила запуск десятка військових літаків. Вони пролетіли вздовж кордону Південної Кореї, яка у відповідь підняла в повітря винищувачі. Також Північна Корея у морські буферні зони своїх східного та західного узбереж 170 артилерійських снарядів.
Рада Нацбезпеки Південної Кореї назвала дії Північної Кореї порушенням двосторонньої військової угоди, укладеної у 2018 році. Вона забороняє військові дії в прикордонній зоні. А президент Південної Кореї Юн Сук Єль заявив ЗМІ, що Пхеньян "без розбору здійснює провокації", і пообіцяв розробити "непроникні контрзаходи".
- 10 жовтня у КНДР заявили, що здійснювали запуски ракет для імітації ядерного удару по Південній Кореї.
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