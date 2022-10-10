У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї
Серію ракетних випробувань КНДР здійснено для імітації обстрілу Південної Кореї тактичною ядерною зброєю
Про це Reuters пише із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.
Північна Корея випустила дві балістичні ракети вранці 9 жовтня, про це сказали офіційні особи в Сеулі й Токіо, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.
Пхеньян заявив, що навчання проводилися як попередження після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.
Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".
У KCNA наголошують, що різноманітні випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, завдання ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на Півдні країни.
"Ефективність і практична боєздатність наших ядерних сил були повністю продемонстровані, оскільки вони повністю готові вражати й знищувати цілі в будь-який час з будь-якого місця", – пише KCNA.
- Раніше стало відомо, що військові навчання у Японському морі проходили за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі провокацій з боку КНДР.
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