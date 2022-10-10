Про це Reuters пише із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Північна Корея випустила дві балістичні ракети вранці 9 жовтня, про це сказали офіційні особи в Сеулі й Токіо, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.

Пхеньян заявив, що навчання проводилися як попередження після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".

У KCNA наголошують, що різноманітні випробування імітували націлювання на об'єкти військового управління, завдання ударів по головних портах і нейтралізацію аеропортів на Півдні країни.

"Ефективність і практична боєздатність наших ядерних сил були повністю продемонстровані, оскільки вони повністю готові вражати й знищувати цілі в будь-який час з будь-якого місця", – пише KCNA.

Раніше стало відомо, що військові навчання у Японському морі проходили за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі провокацій з боку КНДР.

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