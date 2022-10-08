Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"В умовах все більш серйозної обстановки у плані безпеки навколо Японії, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, Сили самооборони Японії та Збройні сили США проводять двосторонні навчання", - йдеться у заяві Пентагону.

У навчаннях, що проводяться в Японському морі, залучена ударна група авіаносця USS Ronald Reagan, два есмінці ВМС Японії та один південнокорейський есмінець.

"Ці навчання посилають чіткий сигнал про союзницьку єдність між нашими країнами та підвищують оперативну сумісність наших колективних сил", - йдеться у спільній заяві трьох країн-учасниць.

Відомо, що США проводять двосторонні навчання з Південною Кореєю біля східного узбережжя Корейського півострова в рамках своїх перших навчань за п'ять років.

1 вересня міноборони повідомило, що Китай імітує атаки на Військово-морські сили США. КНР зосереджує свої зусилля на першому ланцюзі островів, який проходить від Японії через Тайвань, Філіппіни та далі до Борнео, оточуючи прибережні моря Китаю.

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