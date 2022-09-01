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Китай імітує атаки на військово-морські сили США, — міноборони Тайваню

1 вересня, 2022 четвер
18:12
Світ Китай

Збройні сили Китаю на навчаннях симулюють напади на кораблі Військово-морських сил США і прагнуть перешкодити іноземним силам прийти на допомогу Тайваню в разі війни

Про це передає Reuters з посиланням на звіт Міністерства оборони Тайваню.

У звіті для парламенту, представленому Міноборони Тайваню, йдеться про те, що Китай продовжує зміцнювати свою бойову готовність до нападу на острів. КНР зосереджує свої зусилля на першому ланцюзі островів, який проходить від Японії через Тайвань, Філіппіни та далі до Борнео, оточуючи прибережні моря Китаю.

Зазначається, що Китай "використовує бойові навчання для імітації атак на кораблі США, які заходять за ланцюг перших островів", і має на меті отримати стратегічний контроль над цим ланцюгом островів до 2035 року.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і порушує питання про можливість його анексії. США підтримують неформальні відносини та оборонні зв'язки з Тайванем.

Відомо, що напруженість у відносинах Китаю та Тайваню зросла після візиту до Тайбею спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

  • 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
  • 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі. 

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Новини
Китай
Тайвань
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