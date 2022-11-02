Про це пишуть Yonhap, Kyodo з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

За даними військових, у районі південнокорейського острова Уллен біля східного узбережжя Корейського півострова була оголошена тривога, адже, як зазначається, КНДР було запущено 3 ракети малої дальності, одна з яких впала у 57 км від міста Сокчхо.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети, які впали за межі виключної економічної зони Японії. Немає повідомлень про пошкодження літаків або кораблів, вони могли летіти нерегулярними траєкторіями, стверджує він.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав: "Північна Корея запускає ракети безпрецедентною швидкістю, що є абсолютно неприйнятним".

Тож Японія висловила протест Північній Кореї в її посольстві в Пекіні.

КНДР здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.

10 жовтня у КНДР заявили, що здійснювали запуски ракет для імітації ядерного удару по Південній Кореї.

У п'ятницю, 14 жовтня, КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки біля укріпленого кордону Південної Кореї. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.

23 жовтня стало відомо, що Південна Корея здійснила кілька попереджувальних пострілів після того, як судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування.На це КНДР випустила 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню.

Згодом США, Японія та Південна Корея попередили про безпрецедентний масштаб відповіді в разі застосування КНДР ядерної зброї.

А 31 жовтня Північна Корея назвала військові навчання США та Південної Кореї провокацією, яка може призвести до "більш потужних подальших заходів" з боку Пхеньяна. Тож КНДР вимагає від США та Південної Кореї припинити військові навчання.

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