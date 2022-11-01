Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що МЗС Північної Кореї заявило, що країна "готова вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки народу та територіальної цілісності від зовнішніх військових загроз".

У заяві МЗС також ідеться "більш потужні заходи" з боку КНДР, які вона погрожує застосувати, якщо США продовжать свої "військові провокації". Також зазначають, що США будуть зобов'язані взяти на себе відповідальність за наслідки цих заходів.

"Якщо США не хочуть будь-яких серйозних подій, які не відповідають інтересам їх безпеки, вони повинні негайно припинити марні та неефективні військові навчання. Якщо ні, їм доведеться повністю взяти на себе провину за всі наслідки", - зазначають в МЗС Північної Кореї.

У понеділок, 31 жовтня, США та Південна Корея розпочали спільні військові навчання Vigilant Storm. У них візьмуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять приблизно 1600 вильотів. Метою навчань є стримування КНДР від потенційного застосування ядерної зброї. Вони завершаться в п'ятницю цього тижня.

28 жовтня КНДР запустила в бік Східного моря дві балістичні ракети. Це пов'язали з військовими навчаннями Південної Кореї, які закінчилися минулого тижня.

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