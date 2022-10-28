КНДР вкотре випустила балістичні ракети в бік Східного моря

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані південнокорейських військових.

Так, Об'єднаний комітет начальників штабів заявив (JCS), що між 11:59 та 12:18 у п'ятницю був зафіксований запуск двох балістичних ракет з району Тончхон у провінції Кангвон. Інших подробиць JCS не надав.

"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - наголосив JCS.

Черговий запуск балістичних ракет Північною Кореєю пов'язують із військовими навчаннями Південної Кореї Hoguk, які нині тривають. Запуск 28 жовтня відбувся як раз у день завершення навчань, зазначає Yonhap.

Також видання пише, що наступного тижня Північна Корея та США планують провести масштабні комбіновані повітряні навчання Vigilant Storm. У зв'язку з цим Індійсько-тихоокеанське командування США наголосило на забезпеченні Вашингтоном безпеки Сеула та Токіо.

"Хоча ми оцінили, що ця подія не становить безпосередньої загрози для персоналу чи території США, або для наших союзників, запуски ракет підкреслюють дестабілізуючий вплив незаконних програм КНДР щодо зброї масового знищення та балістичних ракет", - зазначають у командуванні США.

14 жовтня КНДР випустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю.

24 жовтня КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними обстрілами біля морського кордону.