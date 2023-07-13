Про це повідомляє Yonhap.

Запуск ракети в бік Східного моря відбувся у середу, 12 липня, під керівництвом корейського лідера Кім Чен Ина.

Ракетне випробування відбулося, коли на початку цього тижня Північна Корея виступила з різкими заявами, засуджуючи польоти США для спостереження над її "економічною водною зоною", погрожуючи збити американські літаки-розвідники в разі "повторного незаконного вторгнення".

Зазначається, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море. Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що останній запуск ракети є частиною зусиль режиму посилити самооборону від "катастрофи ядерної війни" та необдуманих військових дій США та Південної Кореї.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані.

16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві.