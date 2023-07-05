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У Сеулі знайшли та дослідили уламки супутника-розвідника КНДР: він не мав ніякої військової користі

5 липня, 2023 середа
08:27
Світ КНДР ракета

Військові Південної Кореї знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження

Про це пише Reuters.

"Після детального аналізу основних частин космічної ракети-носія Північної Кореї та супутника, які були знайдені, південнокорейські та американські експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали військової користі як супутник-розвідник", - йдеться у заяві військових.

Зазначається, що військові Південної Кореї заявили, що в середу, 5 липня, завершили рятувальні операції, які розпочалися відразу після того, як уламки впали біля західного узбережжя Південної Кореї 31 травня. У цих операціях брали участь авіація, військово-морський флот та глибоководні водолази.

За словами експерта південнокорейського Інституту науково-технічної політики Лі Чун-Гена, початкова оцінка показала, що розвідувальні можливості обладнання були недостатніми з точки зору роздільної здатності та відстеження цілей.

Натомість співробітник Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян УК, також заявив, що "роздільна здатність оптичного пристрою, що використовується на супутнику, не відповідає вимогам для військового використання".

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1. Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію.

КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 травня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

КНДР
Південна Корея
Військові новини
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