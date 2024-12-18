ВР в цілому ухвалила законопроєкт щодо обов'язкового соціального страхування
Верховна Рада України у середу, 18 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №10017 щодо обов'язкового соціального страхування
Про це повідомили у telegram партії "Слуга Народу".
Вказано, що зміни, внесені у законопроєкт, передбачають визначення порядку надання соціальних послуг відповідно до оцінки потреб потерпілого та звільнення релігійних організацій від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Серед інших змін:
- право на допомогу з тимчасової непрацездатності та вагітності надаватиметься не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом
- особисте страхування для посадових осіб природно-заповідного фонду замінюється на загальнообов’язкове соціальне страхування
З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України виконує функцію Фонду соціального страхування, оскільки той припинив своє існування згідно з законом № 2620.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе