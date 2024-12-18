ВР в цілому ухвалила законопроєкт щодо обов'язкового соціального страхування

Про це повідомили у telegram партії "Слуга Народу".

Вказано, що зміни, внесені у законопроєкт, передбачають визначення порядку надання соціальних послуг відповідно до оцінки потреб потерпілого та звільнення релігійних організацій від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Серед інших змін:

право на допомогу з тимчасової непрацездатності та вагітності надаватиметься не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом

особисте страхування для посадових осіб природно-заповідного фонду замінюється на загальнообов’язкове соціальне страхування

З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України виконує функцію Фонду соціального страхування, оскільки той припинив своє існування згідно з законом № 2620.