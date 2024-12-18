Польський суд увʼязнив російського хокеїста, який виявився агентом ФСБ

Про це повідомляє польський портал Onet.

За даними слідства, Михайло Сергєєв підтримував контакт зі співробітником ФСБ Росії й мав публікувати у соцмережах "політичний контент", зокрема стосовно війни з Україною.

Хокеїст-агент ФСБ отримав завдання знайти та сфотографувати стратегічні об'єкти польської армії та сил НАТО. Сергєєв також мав намір підірвати потяг зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

Польський суд засудив Михайла Сергєєва на 2 роки та 11 місяців, росіянина також оштрафували на 1220 євро. Наприкінці травня 2025 року хокеїста депортують до Росії, а доти він відбуватиме покарання у в'язниці у Любліні.

Сергєєв грав за клуб "Заглембе Сосновець". Раніше він жив під Москвою та виступав за молодіжні та юніорські склади "Спартака", "Хіміка" та "Балашихи".