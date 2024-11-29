Росія веде відкриту кібервійну з Варшавою, - віцепрем'єр Польщі

Про це він заявив під час відкриття конференції Digital Skills Summit, передає ЄП з посиланням на TVN24.

За його словами, у 2024 році було виявлено вдвічі більше інцидентів у сфері кібербезпеки, ніж у за рік до цього, і втричі більше, ніж у 2022 році. Гавковський підкреслив – російські атаки є цілеспрямованими і вони використовують вразливості інфраструктури.

"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", – сказав польський міністр.

Журналісти зазначили, що занепокоєння викликає кібербезпека місцевого самоврядування. У відповідь на це Міністерство цифрових справ у співпраці з державним науково-дослідним інститутом NASK запустило програму "Кібербезпечне місцеве самоврядування".