Росія веде відкриту кібервійну з Варшавою, - віцепрем'єр Польщі
Віцепремʼєр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею
Про це він заявив під час відкриття конференції Digital Skills Summit, передає ЄП з посиланням на TVN24.
За його словами, у 2024 році було виявлено вдвічі більше інцидентів у сфері кібербезпеки, ніж у за рік до цього, і втричі більше, ніж у 2022 році. Гавковський підкреслив – російські атаки є цілеспрямованими і вони використовують вразливості інфраструктури.
"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", – сказав польський міністр.
Журналісти зазначили, що занепокоєння викликає кібербезпека місцевого самоврядування. У відповідь на це Міністерство цифрових справ у співпраці з державним науково-дослідним інститутом NASK запустило програму "Кібербезпечне місцеве самоврядування".
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