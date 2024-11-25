Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру

У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру

Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
10:08
Світ

У понеділок, 25 листопада, на конференції НАТО в Лондоні міністр кабінету міністрів Пет Макфадден попередив, що Росія та інші вороги Великої Британії намагаються використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни

Зміст

Про це інформує The Guardian.

За словами Макфаддена, існує небезпека, що штучний інтелект "може бути використаний проти нас", стверджуючи, що Велика Британія вже втягнута в "повсякденну реальність" "кібервійни", в якій хакерські атаки здійснюються, зокрема, з боку Росії.

Він зазначив, що за останній рік російські злочинці і хакери "посилили свої атаки" проти Великої Британії і націлилися на інших союзників по НАТО, які надають військову допомогу Україні, що намагається відбити російську агресію.

Крім того, канцлер герцогства Ланкастер оголосив про створення в Лондоні дослідницької програми під назвою "Лабораторія досліджень безпеки штучного інтелекту" (LASR) для відстеження нових загроз, оскільки існує ризик того, що Росія спробує вивести з ладу електромережі.

У виданні підкреслили, що хоча малоймовірно, що Росія здійснить звичайний військовий напад на державу-члена НАТО, кібератаки залишаються реальною погрозою, особливо у контексті ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру.

  • У Великій Британії над трьома авіабазами армії Сполучених Штатів Америки зафіксували невідомі дрони/

 

Теги:
Новини
Росія
штучний інтелект
втручання Росії
кібератаки
НАТО
хакерські атаки
Велика Британiя
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
Віктор Бондарєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
Валерій Залужний
Автор Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
Залужний: ближче до 2027 року армія РФ може здійснити технологічний прорив
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 43.01
    Продаж 43.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
10:41
Олександр Сирський
За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:28
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
10:27
Шпигував за оборонцями Харкова: клірику УПЦ МП з Мелітополя оголосили підозру
10:06
Оновлено
ППО
РФ запустила групи БПЛА по Україні: у Запоріжжі - постраждав підліток
10:03
Лілу45 та Галич з O.Torvald презентували спільну пісню
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок
10:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракетне балансування України та Росії та солідарність Європи, яка не повинна похитнутися в епоху Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 листопада
10:00
OPINION
Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
09:58
Оновлено
У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
09:32
Енергетика
У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
09:28
У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви
09:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:02
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:45
Хезбола, Ліван
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:45
Пресреліз
Моя прекрасна колонізація - обкладинка документального фільму
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
08:00
OPINION
Найстрашніша зима завжди та, що попереду
07:56
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
07:50
Ексклюзив
свічка
Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА
07:50
Російські військові
Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW
07:11
ізраїльський авіаудар по Бейруту
"Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 250 ракет і безпілотників. ЦАХАЛ вдарив у відповідь
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі два кораблі: один носій "калібрів"
06:15
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Чинна і майбутня адміністрації США тісно співпрацюють щодо питань нацбезпеки, - наступник Саллівана
05:40
Росія з КНДР
Війська КНДР уже мали бої з ЗСУ, - очільник Генштабу
00:07
Росіяни перетнули річку Оскіл неподалік від Дворічного на Харківщині, - DeepState
2024, неділя
24 листопада
23:58
Олександр Сирський і блогери
"Відверто обговорили ситуацію на фронті": Сирський зустрівся з блогерами, які висвітлюють військові теми
23:49
Кароль Навроцький
Називає Галичину "Східною Малопольщею", виправдовує операцію "Вісла": що відомо про боксера та історика Кароля Навроцького, висунутого ПіС кандидатом у президенти Польщі
23:48
Вибух
РФ вдарила ракетами по Чернігівщині: постраждав 28-річний чоловік
23:34
президентські вибори в Румунії
Вибори президента Румунії: екзитполи назвали тих, хто виходить у другий тур
23:12
Ексклюзив
"Росіяни продемонстрували європейським країнам дистанцію": дипломат Чалий про удар 21 листопада по Дніпру
22:28
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
В Анталії загорівся російський літак, який прилетів із Сочі
22:15
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Кривбас" обіграв "Оболонь", "Верес" здобув нічию у грі з "Олександрією". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
22:09
Ексклюзив
ядерна зброя
Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї
22:08
РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
21:49
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
Як кожен українець може допомогти ППО за допомогою застосунку ЄППО: пояснення від Міноборони
21:40
Марія та Михайло Грушевські. Київ, 1928 рік
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
21:25
Дональд Трамп
Конгресмен Волц заявив, що Трампа "надзвичайно непокоїть кровопролиття" в Україні
21:18
застосунок Дія
У Дії" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV