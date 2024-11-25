У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру
У понеділок, 25 листопада, на конференції НАТО в Лондоні міністр кабінету міністрів Пет Макфадден попередив, що Росія та інші вороги Великої Британії намагаються використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни
Про це інформує The Guardian.
За словами Макфаддена, існує небезпека, що штучний інтелект "може бути використаний проти нас", стверджуючи, що Велика Британія вже втягнута в "повсякденну реальність" "кібервійни", в якій хакерські атаки здійснюються, зокрема, з боку Росії.
Він зазначив, що за останній рік російські злочинці і хакери "посилили свої атаки" проти Великої Британії і націлилися на інших союзників по НАТО, які надають військову допомогу Україні, що намагається відбити російську агресію.
Крім того, канцлер герцогства Ланкастер оголосив про створення в Лондоні дослідницької програми під назвою "Лабораторія досліджень безпеки штучного інтелекту" (LASR) для відстеження нових загроз, оскільки існує ризик того, що Росія спробує вивести з ладу електромережі.
У виданні підкреслили, що хоча малоймовірно, що Росія здійснить звичайний військовий напад на державу-члена НАТО, кібератаки залишаються реальною погрозою, особливо у контексті ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру.
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