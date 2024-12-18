"Ракето, Ракето, ти мене чуєш?": Усик розповів, як на фронті реагували на його перемогу над Фʼюрі

Про це повідомляє The Guardian.

Олександр Усик поділився історією, як військові з другої лінії оборони передавали інформацію про перемогу боксера над Тайсоном Фʼюрі.

"Хлопці, які стоять на другій лінії, вони мають спеціальний зв'язок, який з'єднує їх з переднім краєм поля бою. У них є прізвиська на кшталт "Ракета". Кажуть: "Ракето, Ракето, ти мене чуєш?". Інтонація була дуже серйозною. Вони відповідають: "Так, так, що відбувається? Що нам потрібно робити?". Вони думали, що це якась надзвичайна ситуація, що це щось пов'язане з війною, але це була новина, що я став абсолютним чемпіоном", - розповідає боксер.

За словами Усика, українські військові радісно сприйняли новини про перемогу над британцем

Бій Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик – Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo