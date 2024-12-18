Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан та продюсерка Емма Томас отримали лицарське і дамське звання
Британське подружжя Крістофер Нолан та Емма Томас, які разом працюють над створенням фільмів, отримали почесні звання від короля Чарльза ІІІ за надзвичайний внесок у кінематограф
Про це повідомляється в офіційному instagram-акаунті королівської родини.
У Букінгемському палаці 18 грудня 54-річний британський режисер Крістофер Нолан офіційно отримав лицарське звання, а його дружина, 53-річна продюсерка Емма Томас була нагороджена дамським званням.
"Подружжя було відзначено за їхній надзвичайний внесок у кінематограф. Завдяки їхньому партнерству створені великі блокбастери, зокрема трилогія "Темний лицар" і "Оппенгеймер", - наголосили в Букінгемському палаці.
Крістофер Нолан та Емма Томас, Фото: instagram The Royal Family
У творчому тандемі Нолан і Томас разом створили такі фільми, як "Оппенгеймер", "Тенет", "Дюнкерк", "Інтерстеллар", "Початок", "Престиж", "Памʼятай" тощо.
"Він сказав, що бачив "Оппенгеймер", і йому сподобалося. Було дуже приємно, що він знав про нашу роботу та був у курсі її, і, так, він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити ще більше", - прокоментував зустріч з королем Чарльзом Нолан для Daily Mail.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе