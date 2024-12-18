Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан та продюсерка Емма Томас отримали лицарське і дамське звання

Про це повідомляється в офіційному instagram-акаунті королівської родини.

У Букінгемському палаці 18 грудня 54-річний британський режисер Крістофер Нолан офіційно отримав лицарське звання, а його дружина, 53-річна продюсерка Емма Томас була нагороджена дамським званням.

"Подружжя було відзначено за їхній надзвичайний внесок у кінематограф. Завдяки їхньому партнерству створені великі блокбастери, зокрема трилогія "Темний лицар" і "Оппенгеймер", - наголосили в Букінгемському палаці.

Крістофер Нолан та Емма Томас, Фото: instagram The Royal Family

У творчому тандемі Нолан і Томас разом створили такі фільми, як "Оппенгеймер", "Тенет", "Дюнкерк", "Інтерстеллар", "Початок", "Престиж", "Памʼятай" тощо.

"Він сказав, що бачив "Оппенгеймер", і йому сподобалося. Було дуже приємно, що він знав про нашу роботу та був у курсі її, і, так, він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити ще більше", - прокоментував зустріч з королем Чарльзом Нолан для Daily Mail.

