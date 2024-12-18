Гранати, вогнемети, міни і не тільки: у Харкові правоохоронці виявили схрон боєприпасів
У Харкові правоохоронці виявили склад боєприпасів. Він був облаштований в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району міста
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Зазначається, що схрон виявили працівники Національного антикорупційного бюро України спільно зі слідчими відділу поліції Немишлянського району Харкова.
"Під час обшуку вилучено 182 гранатометні постріли різних маркувань, понад 30 різних гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше", - розповіли в поліції.
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У поліції зазначили, що наразі встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.
- Наприкінці вересня правоохоронці Львівщини викрили чоловіка якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.
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