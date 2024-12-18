Друга половина 2025 року стане критичною для економіки Росії, - економіст Ус
Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів, що сьогодні російська економіка вже має ряд проблем, а друга половина 2025 року може стати критичною для економічної ситуації в Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я очікую, що друга половина 2025 року стане критичною для економіки РФ. Очікується, проблеми з економічною ситуацією в Росії будуть тільки погіршуватись. Насправді в них вже зараз є проблеми. Нещодавно російський диктатор Путін заявляв, що в них низький рівень безробіття. Втім, це як говорити, що маєш температуру 34 градуси, хоча всім відомо, що нормою є 36,6 градуса. Тобто, повинно бути не лише низький рівень безробіття, а достатній рівень трудових ресурсів в країні", - пояснив Ус.
За словами економіста, в Росії різко збільшилась кількість компаній, які мають суттєву нестачу робочої сили.
"За опитуванням Центрального банку РФ, навіть не опозиційних сил, російські компанії повідомляють про нестачу робочої сили. Якщо у 2021 році ці ж компанії повідомляли, що нестача кадрів складає 6%, то зараз такий показник сягнув 33,6%. Тобто, в Росії суттєво збільшилась кількість компаній, які повідомляють про нестачу людей. І, як на мене, це чи не найсуттєвіший удар по російській економіці", - додав він.
- 16 грудня під час саміту лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) у Таллінні Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту Росії
- 18 грудня в "Радіо Свобода" повідомили, що акції російської компанії "Газпром" впали до мінімумів січня 2009 року, коли котирування компанії перебували на рівні 101,64 рубля
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе