Друга половина 2025 року стане критичною для економіки Росії, - економіст Ус

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я очікую, що друга половина 2025 року стане критичною для економіки РФ. Очікується, проблеми з економічною ситуацією в Росії будуть тільки погіршуватись. Насправді в них вже зараз є проблеми. Нещодавно російський диктатор Путін заявляв, що в них низький рівень безробіття. Втім, це як говорити, що маєш температуру 34 градуси, хоча всім відомо, що нормою є 36,6 градуса. Тобто, повинно бути не лише низький рівень безробіття, а достатній рівень трудових ресурсів в країні", - пояснив Ус.

За словами економіста, в Росії різко збільшилась кількість компаній, які мають суттєву нестачу робочої сили.

"За опитуванням Центрального банку РФ, навіть не опозиційних сил, російські компанії повідомляють про нестачу робочої сили. Якщо у 2021 році ці ж компанії повідомляли, що нестача кадрів складає 6%, то зараз такий показник сягнув 33,6%. Тобто, в Росії суттєво збільшилась кількість компаній, які повідомляють про нестачу людей. І, як на мене, це чи не найсуттєвіший удар по російській економіці", - додав він.