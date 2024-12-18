Вартість акцій російського "Газпрому" впала до мінімумів січня 2009 року
Акції російської компанії "Газпром" впали до мінімумів січня 2009 року, коли котирування компанії перебували на рівні 101,64 рубля
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Станом на 17 грудня акції "Газпрому" перебували на рівні 106,1 рубля.
Ринок акцій РФ продовжив зниження на тлі погіршення зовнішньої фондової та нафтової конʼюнктури, зокрема, вартість акцій знижувалася на тлі нових санкцій.
- Європейський Союз у понеділок, 16 грудня, затвердив новий пакет санкцій проти 54 осіб та 30 компаній, причетних до підриву суверенітету України.
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