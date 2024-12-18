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Головна Світ Вартість акцій російського "Газпрому" впала до мінімумів січня 2009 року

Вартість акцій російського "Газпрому" впала до мінімумів січня 2009 року

Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
01:42
Світ Газпром

Акції російської компанії "Газпром" впали до мінімумів січня 2009 року, коли котирування компанії перебували на рівні 101,64 рубля

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Станом на 17 грудня акції "Газпрому" перебували на рівні 106,1 рубля.

Ринок акцій РФ продовжив зниження на тлі погіршення зовнішньої фондової та нафтової конʼюнктури, зокрема, вартість акцій знижувалася на тлі нових санкцій.

  • Європейський Союз у понеділок, 16 грудня, затвердив новий пакет санкцій проти 54 осіб та 30 компаній, причетних до підриву суверенітету України.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
газ
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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