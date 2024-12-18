Міноборони: у застосунок Армія+ додали рапорт на повернення з СЗЧ

Про це вона заявила в етері телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Черногоренко розповіла, що наразі у застосунку "Армія+" авторизовані 1,5 млн військових. Від 18 грудня там з'явився доступ до рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Цю функцію ініціювали для того, щоб військовослужбовці могли оперативно відновитися на службі, повернути соцгарантії, зарплату, а далі повернутися до обраної військової частини.

"Якщо людина повертається з СЗЧ вперше, до неї не застосовують жодних санкцій. Ба більше, для людини гарантовано і швидко будуть проведені всі заходи реінтеграції, відновлення на службі, всі соціальні виплати тощо", - сказала вона.

Черногоренко вказала, що Міноборони спостерігатиме, чи задоволені військові та як швидко обробляють рапорти, оскільки обробка рапорту на повернення з СЗЧ повинна тривати 24 години.

"Протягом 24 годин військовий отримає повідомлення, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву, їх 17. Це саме ті місця, де швидко відновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з якого він далі може перевестися до тієї військової частини, яку вважає релевантною для себе", - підсумувала посадовиця.

Запуск Армії+