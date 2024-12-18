Міноборони: у застосунок Армія+ додали рапорт на повернення з СЗЧ
Заступниця міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко повідомила, що у застосунок Армія+ у середу, 18 грудня, додали рапорт на повернення із самовільного залишення частини
Про це вона заявила в етері телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
Черногоренко розповіла, що наразі у застосунку "Армія+" авторизовані 1,5 млн військових. Від 18 грудня там з'явився доступ до рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Цю функцію ініціювали для того, щоб військовослужбовці могли оперативно відновитися на службі, повернути соцгарантії, зарплату, а далі повернутися до обраної військової частини.
"Якщо людина повертається з СЗЧ вперше, до неї не застосовують жодних санкцій. Ба більше, для людини гарантовано і швидко будуть проведені всі заходи реінтеграції, відновлення на службі, всі соціальні виплати тощо", - сказала вона.
Черногоренко вказала, що Міноборони спостерігатиме, чи задоволені військові та як швидко обробляють рапорти, оскільки обробка рапорту на повернення з СЗЧ повинна тривати 24 години.
"Протягом 24 годин військовий отримає повідомлення, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву, їх 17. Це саме ті місця, де швидко відновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з якого він далі може перевестися до тієї військової частини, яку вважає релевантною для себе", - підсумувала посадовиця.
Запуск Армії+
Кабінет міністрів України 30 липня затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.
Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу "Армія+".
Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній розповів, що витоку персональних даних в сервісі не може бути, а до кінця 2024 року в його межах прагнуть запустити застосунки для родин військовослужбовців. Також він пояснив, як працюватиме "АрміяID", та розповів про рапорти в застосунку для військових.
Станом на 13 серпня застосунок "Армія+" запровадили 80 військових частин.
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