Деперсоналізація для безпеки військових: Завгородній пояснив, як працюватиме АрміяID
Керівник проєкту Армія+ Роман Завгородній розповів, як працюватиме АрміяID та про рапорти в застосунку для військових
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Вже зараз АрміяID надає можливість звернутися до українців, до українських сервісів, до українських бізнесів. Якщо у вас є необхідність, потреба або бажання винагороджувати наших військовослужбовців, ми можемо це зробити разом з вами через надання можливості обміну і підтвердження статусу, що військовослужбовець є дійсно військовослужбовцем", - сказав Завгородній.
Він пояснив, що це можуть бути різні знижки, бонуси, пільги на заправку палива, безплатні квитки й таке інше.
Також керівник проєкту наголосив, що АрміяID є таким аперсоналізованим імейлом чи номером телефону військового.
"Якщо я побачу ваш номер телефону, або у вашого колеги номер телефону, я по ньому не зрозумію нічого, хто це. Але це такий спосіб контактувати. Ми придумали цей спосіб, чому? Щоб деперсоналізувати, і забезпечити безпеку, кращу безпеку даних. Дуже просто: хто твій командир, ось йому номер відправив, і система знає і відправляє йому", - розповів він.
Завгородній акцентував, що АрміяID не є документом, а "кодовим нікнеймом", за яким не можна зрозуміти ніякої інформації.
"Якби ми використовували, наприклад, РНОКПП, у вашого РНОКПП є дата народження, ваша стать, і РНОКПП - це персональна інформація. Це неправильно, некоректно з точки зору безпекової та логічної. Є, будь ласка, аперсонізований ID. І що він нам дає? Показує чи це людина військова, чи це людина невійськова", - розповів він.
Водночас керівник проєкту Армія+ поінформував про рапорти для військових у застосунку.
"Електронний рапорт має певний час на життя. Наприклад, рапорт за сімейними обставинами, відпустка, згідно з цим новим порядком, має 48 годин на реакцію. Відповідно, якщо реакції немає, автоматична система його відхиляє, він неопрацьований. Є на нього певний таймер, нагадування, і ми цей процес намагалися зробити зручними як для командирів, так і справедливий, чесний, зрозумілий для солдатів", - пояснив Завгородній.
Запуск Армії+
- Кабінет міністрів України 30 липня затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.
- Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
- 8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу Армія+.
- Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній розповів, що витоку персональних даних в сервісі не може бути, а до кінця 2024 року в його межах прагнуть запустити застосунки для родин військовослужбовців.
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