"Витоку персональних даних бути не може": керівник Армії+ Завгородній розповів про безпекові запобіжники сервісу
Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній розповів, що витоку персональних даних в сервісі не може бути, а до кінця 2024 року в його межах прагнуть запустити застосунки для родин військовослужбовців
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Перш за все, дані військових не зберігаються в системі Армія+, вони підтягуються з інших реєстрів, тобто з реєстру Оберіг або з вашого банку. Тому ми їх не зберігаємо в системі, відповідно, витоку цих персональних даних не може бути", - сказав Завгородній.
Він пояснив, у разі захоплення телефону ворогом, адміністратор системи заблокує обліковий запис військового, а його дані в Армії+ видаляться.
Також керівник проєкту зазначив, до кінця року Армія+ хоче запустити проєкти для родин військових.
"Надати можливість родинам військовослужбовців отримати швидкі сервіси через застосунок - це теж наша така проактивна позиція. Ми хочемо до кінця року вже запустити перші сервіси, які б стосувалися саме родин військовослужбовців", - сказав Завгородній.
Він додав, що наразі є електронний обмін з Державним реєстром актів цивільного стану, через який можна підтвердити статус родинного звʼязку з військовим. Надалі через цей статус можна буде надавати послуги безпосередньо членам сімʼї військовослужбовців.
"І я думаю, що до кінця року ми вже зможемо побачити перші кроки в цьому напрямку", - припустив керівник проєкту "Армія+".
Водночас Завгородній розповів, що, за очікуваннями, Армія+ охопить усі Збройні сили України.
"Технічно ми готові витримати й один мільйон користувачів. Ми будемо дуже раді, якщо до кінця року ми охопимо всі Збройні сили України. І навіть ба більше - інші Сили безпеки та оборони також до нас звертаються, тому що ми показали проактивне лідерство в такому цифровому інструменті", - сказав він.
Запуск Армії+
- Кабінет Міністрів України 30 липня затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.
- Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
- 8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим у четвер, 8 серпня, презентували платформу Армія+.
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