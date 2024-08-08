"Витоку персональних даних бути не може": керівник Армії+ Завгородній розповів про безпекові запобіжники сервісу

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Перш за все, дані військових не зберігаються в системі Армія+, вони підтягуються з інших реєстрів, тобто з реєстру Оберіг або з вашого банку. Тому ми їх не зберігаємо в системі, відповідно, витоку цих персональних даних не може бути", - сказав Завгородній.

Він пояснив, у разі захоплення телефону ворогом, адміністратор системи заблокує обліковий запис військового, а його дані в Армії+ видаляться.

Також керівник проєкту зазначив, до кінця року Армія+ хоче запустити проєкти для родин військових.

"Надати можливість родинам військовослужбовців отримати швидкі сервіси через застосунок - це теж наша така проактивна позиція. Ми хочемо до кінця року вже запустити перші сервіси, які б стосувалися саме родин військовослужбовців", - сказав Завгородній.

Він додав, що наразі є електронний обмін з Державним реєстром актів цивільного стану, через який можна підтвердити статус родинного звʼязку з військовим. Надалі через цей статус можна буде надавати послуги безпосередньо членам сімʼї військовослужбовців.

"І я думаю, що до кінця року ми вже зможемо побачити перші кроки в цьому напрямку", - припустив керівник проєкту "Армія+".

Водночас Завгородній розповів, що, за очікуваннями, Армія+ охопить усі Збройні сили України.

"Технічно ми готові витримати й один мільйон користувачів. Ми будемо дуже раді, якщо до кінця року ми охопимо всі Збройні сили України. І навіть ба більше - інші Сили безпеки та оборони також до нас звертаються, тому що ми показали проактивне лідерство в такому цифровому інструменті", - сказав він.

Запуск Армії+