У Міноборони розповіли, у скількох військових частинах запровадили Армію+
Станом на 13 серпня застосунок "Армія+" запровадили 80 військових частин
Про це поінформувала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, 80 військових частин розпочали оформлення рапортів через Армію+.
"За перші чотири доби з моменту запуску Армії+ ми маємо понад 50 тисяч успішних авторизацій. Інший важливий показник для нас — це військові частини, які вже запровадили у себе використання Армії+. Зараз ми вже наближаємося до 80 військових частин. Тобто вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення застосунку безпосередньо й у військових, і в командирів", - розповіла Чорногоренко.
Також заступниця глави Міноборони зазначила, українські військові вже відправили перші рапорти через застосунок. Зокрема, 16 тис. військовослужбовців спробували створити електронний рапорт, коли інші тестували функції системи.
Чорногоренко акцентувала: система наразі налічує 253 підписаних рапорти, які мають повну юридичну силу. Вони зберігаються в електронному архіві.
Також вона нагадала, що в застосунку "Армія+" зараз доступні 11 видів рапортів, які можна подати лише через АрміюID.
"Це унікальний ID-номер військового. Він формується прямо в застосунку, і тільки після цього формування військові можуть обмінюватися рапортами", - додала заступниця міністра оборони.
Запуск Армії+
Кабінет міністрів України 30 липня затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.
Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу Армія+.
Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній розповів, що витоку персональних даних в сервісі не може бути, а до кінця 2024 року в його межах прагнуть запустити застосунки для родин військовослужбовців. Також він пояснив, як працюватиме АрміяID та розповів про рапорти в застосунку для військових.
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