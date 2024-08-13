У Міноборони розповіли, у скількох військових частинах запровадили Армію+

Про це поінформувала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, 80 військових частин розпочали оформлення рапортів через Армію+.

"За перші чотири доби з моменту запуску Армії+ ми маємо понад 50 тисяч успішних авторизацій. Інший важливий показник для нас — це військові частини, які вже запровадили у себе використання Армії+. Зараз ми вже наближаємося до 80 військових частин. Тобто вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення застосунку безпосередньо й у військових, і в командирів", - розповіла Чорногоренко.

Також заступниця глави Міноборони зазначила, українські військові вже відправили перші рапорти через застосунок. Зокрема, 16 тис. військовослужбовців спробували створити електронний рапорт, коли інші тестували функції системи.

Чорногоренко акцентувала: система наразі налічує 253 підписаних рапорти, які мають повну юридичну силу. Вони зберігаються в електронному архіві.

Також вона нагадала, що в застосунку "Армія+" зараз доступні 11 видів рапортів, які можна подати лише через АрміюID.

"Це унікальний ID-номер військового. Він формується прямо в застосунку, і тільки після цього формування військові можуть обмінюватися рапортами", - додала заступниця міністра оборони.

Запуск Армії+