Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Зазначається, що 11 і 12 серпня Кім Чен Ин побував на заводах країни з виробництва тактичних ракет, пускових установок, бронетехніки та артилерійських снарядів.

Ця інспекція стала останньою в серії візитів лідера Північної Кореї на збройові заводи, де він наказав масово виробляти зброю. Reuters зазначає, що візит відбувся за кілька днів до того, як Південна Корея та США розпочнуть щорічні військові навчання, які Пхеньян розглядає як репетицію війни.

Державні ЗМІ КНДР пишуть, що Кім Чен Ин відзначив "важливу мету різко збільшити" потужності виробництва ракет для задоволення потреб розширених і посилених військових підрозділів на передовій.

"Якісний рівень підготовки до війни залежить від розвитку військової промисловості, тому на заводах лежить величезна відповідальність за прискорення підготовки наших військ до війни", - сказав він.

Як пишуть у ЗМІ, на інших заводах Кім оглянув і випробував нову бойову броньовану машину загального призначення, а також високо оцінив нещодавні успіхи в модернізації виробничих ліній для великокаліберних снарядів залпового вогню.

"Наша армія повинна ретельно забезпечити переважну військову міць і надійну готовність до будь-якої війни в будь-який час, щоб ворог не наважився застосувати силу і був би знищений, якщо це зробить", – додав лідер КНДР.