Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї

Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї

14 серпня, 2023 понедiлок
07:40
Світ Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни

Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Зазначається, що 11 і 12 серпня Кім Чен Ин побував на заводах країни з виробництва тактичних ракет, пускових установок, бронетехніки та артилерійських снарядів. 

Ця інспекція стала останньою в серії візитів лідера Північної Кореї на збройові заводи, де він наказав масово виробляти зброю. Reuters зазначає, що візит відбувся за кілька днів до того, як Південна Корея та США розпочнуть щорічні військові навчання, які Пхеньян розглядає як репетицію війни.

Державні ЗМІ КНДР пишуть, що Кім Чен Ин відзначив "важливу мету різко збільшити" потужності виробництва ракет для задоволення потреб розширених і посилених військових підрозділів на передовій.

"Якісний рівень підготовки до війни залежить від розвитку військової промисловості, тому на заводах лежить величезна відповідальність за прискорення підготовки наших військ до війни", - сказав він.

Як пишуть у ЗМІ, на інших заводах Кім оглянув і випробував нову бойову броньовану машину загального призначення, а також високо оцінив нещодавні успіхи в модернізації виробничих ліній для великокаліберних снарядів залпового вогню.

"Наша армія повинна ретельно забезпечити переважну військову міць і надійну готовність до будь-якої війни в будь-який час, щоб ворог не наважився застосувати силу і був би знищений, якщо це зробить", – додав лідер КНДР.

  • 5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".
  • 6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни.
  • А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.
КНДР
зброя
Південна Корея
США
Читайте також:
Автор Юлія Осим
12 серпня, 2023 субота
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
Обстріл Херсонщини 13 серпня
13 серпня, 2023 неділя
Російська армія обстріляла Херсонщину: 7 людей загинули, серед них - сім'я з дітьми
Кримський міст
13 серпня, 2023 неділя
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
08:44
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони сказали, чому на півдні ворог не може забезпечити логістику у темпі бойової робити
08:36
Оновлено
Атака на Одесу
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
08:32
Обстріли Херсона, Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
08:32
психологічне здоров'я
Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження
08:19
Оновлено
окупанти орки
Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів
08:05
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі". Маск відповів
08:03
OPINION
Олексій Петров
Без Єрмака нічого не відбувається...
08:01
На фото: система ППО
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
07:42
Tesla авто
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
06:54
кокаїн
У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
06:36
ЗСУ, шеврон з прапором
У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
05:36
Олександр Кубраков
Україна закликала ООН відреагувати на терор Росії у Чорному морі
00:33
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни на окупованих територіях України погрожують старшокласникам не видати атестати без наявності паспорта РФ
00:13
У Махачкалі перекрили федеральну трасу
У Дагестані обурені відсутністю світла та води жителі перекрили федеральну трасу
00:02
знищені окупанти
ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ
2023, неділя
13 серпня
23:45
військовий переворот у Нігері
Лідер військового перевороту в Нігері заявив про відкритість до переговорів з ECOWAS
23:24
Російський майор Юрій Томов в українському полоні
"Бездумна політика Путіна": Полонений на лівобережжі Херсонщини російський комбат Томов здав позиції РФ й розповів про настрої окупантів
23:19
землетрус
У КНДР сталися два землетруси біля ядерного полігону
22:57
Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку
22:40
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Народився на Донеччині, дружина з Миколаєва: журналіст озвучив біографію генерала Теплинського, що очолює бойові дії окупантів
22:32
Кримський міст
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
21:51
F-16
Україна може досягти успіху під час контрнаступу і без F-16, - NYT
21:46
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати і розклад усіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
21:33
В Ірані стався теракт в мавзолеї: щонайменше 2 людей загинули
21:22
Денис Шмигаль
Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, - Шмигаль
21:12
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій із 8 "калібрами"
21:09
Голосування у Польщі
Одночасно з виборами в Польщі восени пройде референдум: які виносяться питання
21:00
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
20:59
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Командир роти ударних БПЛА розповів, як ЗСУ протидіють дронам РФ
20:41
Херсонщина
Армія РФ обстріляла Херсонщину: є пораненні, пошкоджені приватні будинки
20:34
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по Торецьку та Сіверську на Донеччині: 2 поранених
20:24
Бєлгород. Пошкоджений фасад на Єсеніна
Піcля роботи ППО у Бєлгороді постраждала від вибуху багатоповерхівка
20:22
спека
Вчені встановили максимальну температуру, яку може витримати організм людини
20:15
Олаф Шольц
"Є сенс продовжувати ці переговори": Шольц прокоментував зустріч у Саудівській Аравії щодо України
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Щоб українці читали більше, не досить видавати книжки та відкривати книгарні
19:55
ЗСУ
Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка: у Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках стримується наступ росіян
19:53
Сергій Пашинський
Близька до Пашинського компанія "Українська бронетехніка" забезпечила критичні надходження зброї та стала найбільшим приватним постачальником Міноборони України, - New York Times
19:41
на фото: галактика
Землю накрив потужний Персеїдський метеорний дощ
19:01
Олексій Резніков
На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, - Резніков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV