Лідер КНДР закликав армію тримати сили готовими до бою
Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни
Про це він сказав на засіданні Центральної військової комісії, де обговорювалися плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, яких вона не називала, повідомляє Reuters.
Кім відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. Та призначив на це місце генерала Рі Йон Гіля.
Також він закликав військових проводити навчання з використанням новітньої зброї та обладнання країни, щоб "тримати свої сили готовими до бою". Крім того, північнокорейський лідер наказав розширити потужності з виробництва зброї, зокрема йдеться про виробництво ракетних двигунів й артилерії.
- Раніше постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".
- Вже 6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни.
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