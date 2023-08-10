Про це він сказав на засіданні Центральної військової комісії, де обговорювалися плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, яких вона не називала, повідомляє Reuters.

Кім відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. Та призначив на це місце генерала Рі Йон Гіля.

Також він закликав військових проводити навчання з використанням новітньої зброї та обладнання країни, щоб "тримати свої сили готовими до бою". Крім того, північнокорейський лідер наказав розширити потужності з виробництва зброї, зокрема йдеться про виробництво ракетних двигунів й артилерії.