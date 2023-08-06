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Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР

6 серпня, 2023 неділя
20:19
Світ КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни

Про це пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що з 3 по 5 серпня лідер країни провів інспекції виробництва двигунів для стратегічних крилатих ракет і безпілотників, а також снарядів для реактивних установок залпового вогню великого калібру та транспортно-монтажних пускових установок.

"Його незвичайні візити на численні заводи з виробництва зброї протягом кількох днів відбулися, коли Пхеньян намагається розробити різноманітну стратегічну та звичайну зброю та проводить видатні демонстрації низки озброєнь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пускові установки, які інспектував Кім, зазвичай використовуються для стрільби балістичними ракетами. За словами KCNA, Кім зазначив покращену точність обробки та модернізовану автоматизацію у виробництві великокаліберних снарядів залпового вогню.

Він закликав до масового виробництва "різних типів передових двигунів стратегічної зброї... і таким чином зробити великий внесок у здійснення революції в розробці нової стратегічної зброї нашого стилю".

Експерт з політичної стратегії Північної Кореї в Інституті Седжонг Чонг Сон Чан заначив, що Кім Чен Ин, ймовірно, зосереджений на модернізації та технічних інноваціях зброї, які допоможуть з експортом зброї до Росії.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу. 

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

Росія
КНДР
зброя
Кім Чен Ин
Військові новини
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