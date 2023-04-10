РФ порушує санкції, які сама ж ухвалювала проти Ірану та КНДР, - представниця Великої Британії в ООН

Про це заявила представниця Великої Британії при ООН Матільда О'Келлі, цитує Укрінформ.

"Рішення Росії розв’язати незаконну війну проти ні в чому не винної країни несе в собі загрози фундаментальним принципам Ради безпеки. І в той час, як Росія отримує зброю для своєї війни, вона порушує ті самі санкції ООН, які вона ухвалювала проти таких держав, як Іран і Північна Корея", - наголосила О'Келлі.

Вона зауважила, що наслідки війни, яку розпочала Росія проти України, серйозно вплинули на продовольчі ціни й сировину. Це створює ризики для появи нових конфліктів.

Також представниця Великої Британії закликала інші країни відмовитися від допомоги російським військовим і пов'язаним із ними силам.

"Озброєння держави-агресора підживлює глобальну нестабільність", - зазначила О'Келлі.

Представниця Великої Британії при ООН додала, що для захисту принципів статуту ООН держави світу мають допомагати Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.