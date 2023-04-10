РФ порушує санкції, які сама ж ухвалювала проти Ірану та КНДР, - представниця Великої Британії в ООН
Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану
Про це заявила представниця Великої Британії при ООН Матільда О'Келлі, цитує Укрінформ.
"Рішення Росії розв’язати незаконну війну проти ні в чому не винної країни несе в собі загрози фундаментальним принципам Ради безпеки. І в той час, як Росія отримує зброю для своєї війни, вона порушує ті самі санкції ООН, які вона ухвалювала проти таких держав, як Іран і Північна Корея", - наголосила О'Келлі.
Вона зауважила, що наслідки війни, яку розпочала Росія проти України, серйозно вплинули на продовольчі ціни й сировину. Це створює ризики для появи нових конфліктів.
Також представниця Великої Британії закликала інші країни відмовитися від допомоги російським військовим і пов'язаним із ними силам.
"Озброєння держави-агресора підживлює глобальну нестабільність", - зазначила О'Келлі.
Представниця Великої Британії при ООН додала, що для захисту принципів статуту ООН держави світу мають допомагати Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.
- Росія скликала на 5 квітня неформальну зустріч Радбезу ООН, яка, за її версією, має бути зосереджена на "евакуації дітей із зони конфлікту". Велика Британія заблокувала вебтрансляцію цього засідання, оскільки на ньому онлайн запланували виступ уповноваженої зі справ дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Ордер на її арешт у справі про злочини проти українських дітей 17 березня видав Міжнародний кримінальний суд.
- 6 квітня стало відомо, що представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Албанії та Мальти вийшли з засідання ООН під час виступу уповноваженої РФ із прав дітей Марії Львової-Бєлової.
- 7 квітня повідомили, що компанія Mykines Corporation, зареєстрована у Великій Британії, поставила до Росії електроніки більш ніж на 1,2 мільярда доларів. Більшість цих товарів включено до санкційних списків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе