FT: Британська компанія в обхід санкцій поставила в Росію електроніки на $1,2 млрд
Компанія Mykines Corporation, зареєстрована у Великій Британії, поставила до Росії електроніки більш ніж на 1,2 мільярда доларів. Більшість цих товарів включено до санкційних списків
Про це повідомляє Financial Times.
Компанія Mykines Corporation після початку повномасштабної війни в Україні відправляла вантажі в Росію, зокрема напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп’ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У документах, отриманих Financial Times, перераховані такі бренди як Huawei, H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung.
Зазначається, що продукція не менш як на 982 мільйони доларів, відправлена Mykines, входить до списків заборонених для постачання до Росії згідно з британськими експортними обмеженнями. Переважну більшість із 10,6 тисячі відправлених до Росії партій товарів отримала компанія, зареєстрована у Москві - Marsala. Вона може бути тісно пов’язана з Merlion, великим дистриб’ютором електроніки у Росії.
"Усі підприємства, зареєстровані у Великій Британії, за законом зобовʼязані дотримуватися режиму санкцій щодо Росії. Ми дуже серйозно ставимося до потенційних порушень, але не обговорюємо деталі того, як ми застосовуємо торгові санкції у конкретних випадках", - заявив представник уряду Британії.
Mykines працювала в Росії до вторгнення в Україну, але, як показують записи, її бізнес у країні злетів у рази після початку війни. Продаж цієї продукції до Росії без дозволу уряду Великої Британії може бути порушенням санкцій.
- Компанія Microsoft заплатить майже три мільйони доларів за порушення санкційного режиму США проти Росії, а також Куби, Ірану та Сирії.
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