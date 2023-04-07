Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Mykines Corporation після початку повномасштабної війни в Україні відправляла вантажі в Росію, зокрема напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп’ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У документах, отриманих Financial Times, перераховані такі бренди як Huawei, H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung.

Зазначається, що продукція не менш як на 982 мільйони доларів, відправлена Mykines, входить до списків заборонених для постачання до Росії згідно з британськими експортними обмеженнями. Переважну більшість із 10,6 тисячі відправлених до Росії партій товарів отримала компанія, зареєстрована у Москві - Marsala. Вона може бути тісно пов’язана з Merlion, великим дистриб’ютором електроніки у Росії.

"Усі підприємства, зареєстровані у Великій Британії, за законом зобовʼязані дотримуватися режиму санкцій щодо Росії. Ми дуже серйозно ставимося до потенційних порушень, але не обговорюємо деталі того, як ми застосовуємо торгові санкції у конкретних випадках", - заявив представник уряду Британії.

Mykines працювала в Росії до вторгнення в Україну, але, як показують записи, її бізнес у країні злетів у рази після початку війни. Продаж цієї продукції до Росії без дозволу уряду Великої Британії може бути порушенням санкцій.