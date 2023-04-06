Microsoft заплатить штраф $3 млн за порушення санкцій, зокрема проти РФ

Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

Зазначається, що корпорація погодилася виплатити 2 мільйони 980 тисяч доларів за добровільне врегулювання потенційної адміністративної відповідальності за 1339 явних порушень.

В управлінні пояснили, що Microsoft постачала послуги або програмне забезпечення зі США в юрисдикції, на які поширюються всебічні санкції.

Як випливає з повідомлення OFAC, компанія у період з липня 2012 по квітень 2019 року продавала ліцензії на програмне забезпечення та надавала свої послуги фігурантам списків санкцій на Кубі, в Ірані, Сирії та Росії. Загальна сума проданих підсанкційним особам ліцензій становила $12 млн.

Зокрема у доповіді йдеться, що Майкрософт Росія у 2016-17 роках уклали ліцензійні угоди з ФАУ "Главгосекспертиза России" та АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація", які займались будівництвом Керченського моста та за розробкою і будівництвом бойових кораблів ВМФ Росії.