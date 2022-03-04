Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в Росії
Американська компанія Microsoft припиняє продажі товарів і надання послуг у Росії. Таке рішення прийняли через вторгнення російських військ в Україну
Про це йдеться у блозі компанії.
"Як і вся решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв’язку з зображеннями та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії. Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що вони тісно координують та співпрацюють з урядами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії, а також зупиняють багато аспектів свого бізнесу в Росії відповідно до санкційних рішень вказаних урядів.
"Ми вважаємо, що ми найбільш ефективні в допомозі Україні, коли робимо конкретні кроки у координації з рішеннями, які приймаються цими урядами, і ми будемо вживати додаткових заходів", – додав президент Microsoft Бред Сміт.
- Нагадаємо, у Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе