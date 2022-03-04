Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в Росії

Про це йдеться у блозі компанії.

"Як і вся решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв’язку з зображеннями та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії. Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що вони тісно координують та співпрацюють з урядами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії, а також зупиняють багато аспектів свого бізнесу в Росії відповідно до санкційних рішень вказаних урядів.

"Ми вважаємо, що ми найбільш ефективні в допомозі Україні, коли робимо конкретні кроки у координації з рішеннями, які приймаються цими урядами, і ми будемо вживати додаткових заходів", – додав президент Microsoft Бред Сміт.

Нагадаємо, у Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів.