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Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в Росії

4 березня, 2022 п'ятниця
16:59
війна з Росією Microsoft

Американська компанія Microsoft припиняє продажі товарів і надання послуг у Росії. Таке рішення прийняли через вторгнення російських військ в Україну

Про це йдеться у блозі компанії.

"Як і вся решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв’язку з зображеннями та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії. Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", – йдеться в повідомленні. 

У компанії зазначили, що вони тісно координують та співпрацюють з урядами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії, а також зупиняють багато аспектів свого бізнесу в Росії відповідно до санкційних рішень вказаних урядів.

"Ми вважаємо, що ми найбільш ефективні в допомозі Україні, коли робимо конкретні кроки у координації з рішеннями, які приймаються цими урядами, і ми будемо вживати додаткових заходів", – додав президент Microsoft Бред Сміт.

  • Нагадаємо, у Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів.

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Microsoft
санкції проти Росії
війна новини
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