У Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів
У частини користувачів недоступні Facebook, Twitter, App Store та Google Play.
Про це повідомляє "Медуза", з посиланням на GlobalCheck, інформує Еспресо.TV
Соцмережі Facebook та Twitter перестали відкриватися у частини російських користувачів. Також повідомляється про блокування в Росії магазинів програм App Store і Google Play.
"Інтерфакс-Україна" додає, що у низки користувачів у Москві Facebook не працює у веб-версії та мобільному додатку при підключенні через мобільну мережу. При цьому послуги соцмережі працюють при використанні стаціонарного wi-fi.
Повідомлення про збої у роботі Facebook у ніч на п'ятницю фіксує портал Downdetector. Кількість таких повідомлень, згідно з даними сервісу, різко зросла до першої години ночі за московським часом.
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