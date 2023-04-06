Про це інформує CNN.

Делегати західних країн залишили зустріч Організації Об'єднаних Націй з російською комісаркою з прав дитини, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями в поширенні дезінформації про війну в Україні.

Львова-Бєлова увімкнулася по відеозв'язку на неформальне засідання скликане Росією для обговорення "евакуації" українських дітей із зони конфлікту.

"Саме з цієї причини сьогодні ми виступили проти їхнього виступу за Arria-Formula, жінки, звинуваченої у воєнних злочинах", – сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Представники Сполучених Штатів, Британії, Албанії та Мальти покинули залу під час виступу російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав цей крок "чіткою демонстрацією своєї байдужості до долі дітей Донбасу та українських дітей".

"Оскільки Росія взяла на себе головування в Раді Безпеки, ми використовуватимемо будь-яку можливість, щоб протистояти використанню нею свого місця в кріслі для поширення дезінформації та використанню свого крісла для підтримки своїх зусиль", – додала Томас-Грінфілд.

Амбасадорка США в ООН додала, що США, як і Британія, заблокували трансляцію зустрічі, тому Львова-Бєлова не отримала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроби захистити жахливі дії, які відбуваються в Україні".