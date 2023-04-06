Представники країн Заходу пішли з засідання ООН під час виступу уповноваженої РФ із прав дітей, арештувати яку ухвалив МКС
Представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Албанії та Мальти вийшли з засідання ООН під час виступу уповноваженої РФ із прав дітей Марії Львової-Бєлової
Про це інформує CNN.
Делегати західних країн залишили зустріч Організації Об'єднаних Націй з російською комісаркою з прав дитини, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями в поширенні дезінформації про війну в Україні.
Львова-Бєлова увімкнулася по відеозв'язку на неформальне засідання скликане Росією для обговорення "евакуації" українських дітей із зони конфлікту.
"Саме з цієї причини сьогодні ми виступили проти їхнього виступу за Arria-Formula, жінки, звинуваченої у воєнних злочинах", – сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Представники Сполучених Штатів, Британії, Албанії та Мальти покинули залу під час виступу російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав цей крок "чіткою демонстрацією своєї байдужості до долі дітей Донбасу та українських дітей".
"Оскільки Росія взяла на себе головування в Раді Безпеки, ми використовуватимемо будь-яку можливість, щоб протистояти використанню нею свого місця в кріслі для поширення дезінформації та використанню свого крісла для підтримки своїх зусиль", – додала Томас-Грінфілд.
Амбасадорка США в ООН додала, що США, як і Британія, заблокували трансляцію зустрічі, тому Львова-Бєлова не отримала "міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроби захистити жахливі дії, які відбуваються в Україні".
- Росія скликала на 5 квітня неформальну зустріч Радбезу ООН, яка, за її версією, має бути зосереджена на "евакуації дітей із зони конфлікту". Велика Британія заблокувала вебтрансляцію цього засідання, оскільки на ньому онлайн запланували виступ уповноваженої зі справ дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Ордер на її арешт у справі про злочини проти українських дітей 17 березня видав Міжнародний кримінальний суд.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
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