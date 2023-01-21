США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України

Про це повідомив на брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК Вагнера", - сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що США вже заявляли про конкретні випадки таких поставок, і зараз мають відповідні докази. Зокрема, Кірбі показав журналістам відповідні супутникові знімки.

"Ці зображення свідчать, що 18 листопада п’ять залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР. Наступного дня Північна Корея завантажила в ці залізничні вагони контейнери, після чого потяг повернувся до Росії", - пояснив представник адміністрації США.

Посадовець зазначив, що постачання зброї з КНДР в Росію є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

"Тому сьогодні ми поділилися інформацією про ці порушення з групою експертів Комітету РБ з питань санкцій проти КНДР. Ми продовжимо говорити про ці порушення в Раді Безпеки разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив Кірбі.

При цьому він зауважив, що обсяги постачань з Північної Кореї для ПВК Вагнера не змінили динаміки бойових дій в Україні. Однак, за словами Кірбі, Росія прагне надалі отримувати озброєння з КНДР.

"Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК "Вагнер", - підсумував представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Нагадаємо, у п’ятницю США заявили про запровадження стосовно ПВК Вагнер статусу транснаціональної злочинної організації.

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