У Пентагоні не бачать ознак передачі КНДР додаткового озброєння Росії
Сполучені Штати Америки наразі не спостерігали постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї
Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
На запитання про те, чи фіксують у Пентагоні підготовку до передачі КНДР додаткового озброєння Росії, він відповів: "Наразі ми не бачимо подібного, окрім раніше оприлюдненого факту поставки групі Вагнера".
Райдер наголосив, що США "ретельно стежить за цим".
- У січні представниця США при Раді безпеки ООН заявила, що Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.
- Згодом США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
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