Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

На запитання про те, чи фіксують у Пентагоні підготовку до передачі КНДР додаткового озброєння Росії, він відповів: "Наразі ми не бачимо подібного, окрім раніше оприлюдненого факту поставки групі Вагнера".

Райдер наголосив, що США "ретельно стежить за цим".