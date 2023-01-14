Іран і КНДР не зупиняють постачання зброї Росії для війни в Україні, - США в ООН
Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Ради безпеки ООН
Про це заявила постійного представника США при Раді безпеки ООН Лінди Томас-Грінфілд під час засідання, повідомляє Укрінформ.
Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.
"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.
Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.
Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.
"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.
Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих постачань і дотримуватись резолюції РБ ООН. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.
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