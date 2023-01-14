Про це заявила постійного представника США при Раді безпеки ООН Лінди Томас-Грінфілд під час засідання, повідомляє Укрінформ.

Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.

Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.

Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих постачань і дотримуватись резолюції РБ ООН. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb