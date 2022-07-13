Північна Корея визнала терористичну "ДНР"
КНДР заявила про визнання "державності" терористичної організації "ДНР"
Про це написав лідер терористів "ДНР" Денис Пушилін.
За його словами, Корейська Народно-Демократична Республіка 13 липня визнала державність самопроголошеної терористичної "ДНР".
Пушилін, крім того, зазначив, що таке рішення північнокорейського уряду "стане основою для подальшого розвитку відносин та у сфері економіки" та свідчить про "активну та плідну співпрацю" двох сторін у майбутньому.
- Нагадаємо, 29 червня Сирія заявила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР"
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