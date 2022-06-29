Сирія заявила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР", МЗС України анонсувало офіційну реакцію
Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР"
Про це інформує Бабель з посиланням на сирійське держагентство SANA.
"Це втілення загальної волі та прагнення налагодити стосунки у всіх сферах. Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської народної республіки", так і "Донецької народної республіки", — йдеться у офіційній заяві сирійського МЗС.
Крім того, Міністерство закордонних справ Сирії заявило про встановлення найближчим часом дипломатичних стосунків із самопроголошеними псевдореспубліками.
У МЗС України зазначили, що скоро оприлюднять офіційну реакцію української сторони.
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