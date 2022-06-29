Про це інформує Бабель з посиланням на сирійське держагентство SANA.

"Це втілення загальної волі та прагнення налагодити стосунки у всіх сферах. Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської народної республіки", так і "Донецької народної республіки", — йдеться у офіційній заяві сирійського МЗС.

Крім того, Міністерство закордонних справ Сирії заявило про встановлення найближчим часом дипломатичних стосунків із самопроголошеними псевдореспубліками.

У МЗС України зазначили, що скоро оприлюднять офіційну реакцію української сторони.

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