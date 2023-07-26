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Шойгу зустрівся з міністром оборони КНДР та розповів про зміцнення військової співпраці між країнами

26 липня, 2023 середа
13:06
Світ путін шойгу автомат

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР

Про це повідомили у міноборони РФ, інформує Интерфакс.

Шойгу заявив, що "з вдячністю скористався запрошенням відвідати столицю дружньої Росії держави". 

За його словами, Корейська Народно-Демократична Республіка - це важливий партнер Росії, з яким росіян пов'язує "спільний кордон та багата історія співпраці",

Шойгу також висловив переконання, що переговори з міністром оборони КНДР "сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії оборонних відомств" держав..

Голова міноборони Росії наголосив, що його візит до КНДР відбувається у дні святкування 70-річчя перемоги корейського народу у війні.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу. 

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25-27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

Росія
КНДР
російська армія
Сергій Шойгу
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