Про це повідомили у міноборони РФ, інформує Интерфакс.

Шойгу заявив, що "з вдячністю скористався запрошенням відвідати столицю дружньої Росії держави".

За його словами, Корейська Народно-Демократична Республіка - це важливий партнер Росії, з яким росіян пов'язує "спільний кордон та багата історія співпраці",

Шойгу також висловив переконання, що переговори з міністром оборони КНДР "сприятимуть зміцненню взаємодії по лінії оборонних відомств" держав..

Голова міноборони Росії наголосив, що його візит до КНДР відбувається у дні святкування 70-річчя перемоги корейського народу у війні.