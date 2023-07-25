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Шойгу полетів до КНДР домовлятися "про посилення військової співпраці"

25 липня, 2023 вiвторок
11:08
Світ МІністр оборони РФ Сергій Шойгу

Делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25-27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну"

Про це повідомляє РИА Новости.

Зазначається, 25-27 липня на запрошення міністерства оборони КНДР російська делегація відвідає Північну Корею для участі в урочистих заходах, присвячених 70-річчю перемоги корейського народу у вітчизняній війні.

У міноборони Росії додали, що цей візит сприятиме зміцненню зв'язків між РФ та КНДР, а також стане важливим етапом розвитку співробітництва між Москвою та Пхеньяном.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу. 

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

Росія
КНДР
Сергій Шойгу
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