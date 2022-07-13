Україна розриває дипвідносили з Північною Кореєю через визнання "ЛДНР"
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України
Про це йдеться у заяві МЗС України.
"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - заявляє зовнішньополітичне відомство.
У відповідь на такий недружній акт Україна оголошує про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.
"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР".
- До того, 29 червня, про визнання "державності" терористичних "ЛДНР" заявила Сирія
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