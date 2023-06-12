Про це повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

Кім Чен Ин випустив своє послання з нагоди національного дня Росії, підтримавши рішення РФ розпочати війну проти України.

"Завдяки правильному рішенню та вказівкам президента Росії боротьба російського народу за протидію ескалації загроз і викликів ворожих сил, спрямованих на те, щоб позбавити Росію її суверенітету, безпеки та мирного життя, вступила в нову вирішальну фазу. Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжить славити історію перемоги, властиву йому традицію", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Кім висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу та заявив, що РФ нібито "втілює священну справу захисту суверенних держав".

Після цього північнокорейський лідер наголосив на готовності до більш тісної стратегічної співпраці з Росією, "тримаючись за руки" з російським диктатором Путіним.

"Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.