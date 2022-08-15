Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.

"У листі до дня визволення Північної Кореї Путін сказав, що більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку та стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії", - йдеться у повідомленні.

13 липня КНДР повідомила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР"Того ж дня Україна заявила про розірвання дипвідносин з Північною Кореєю через визнання "ЛДНР".

15 липня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих та незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну.

19 липня посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

1 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на десятій оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї сказав, що Північна Корея готується здійснити сьоме випробування ядерної зброї.

4 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в рамках свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.

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