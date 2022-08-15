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Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини

15 серпня, 2022 понедiлок
00:59
Світ Путін

Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини"

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.

"У листі до дня визволення Північної Кореї Путін сказав, що більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку та стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії", - йдеться у повідомленні.

  • 13 липня КНДР повідомила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР"Того ж дня Україна заявила про розірвання дипвідносин з Північною Кореєю через визнання "ЛДНР".
  • 15 липня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих та незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну.
  • 19 липня посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.
  • 1 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на десятій оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї сказав, що Північна Корея готується здійснити сьоме випробування ядерної зброї.
  • 4 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в рамках свого турне Азією відвідала так звану демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю – нічийну землю протяжністю понад 200 кілометрів приблизно за 50 кілометрів на північ від Сеула.

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