Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширять двосторонні відносини
Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини"
Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.
"У листі до дня визволення Північної Кореї Путін сказав, що більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку та стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії", - йдеться у повідомленні.
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