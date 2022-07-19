Посол РФ в КНДР заявив, що робітники з Північної Кореї будуть відновлювати зруйновані та окуповані українські міста
Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст
Про це пише The Insider.
"Перспективи співпраці КНДР та «республік Донбасу» є, і вони досить великі. Висококваліфіковані, працелюбні і готові працювати в найскладніших умовах корейські будівельники стануть дуже серйозною підмогою у вирішенні завдань відновлення зруйнованих соціальних, інфраструктурних і промислових обʼєктів", - заявив Мацегора.
Також, за його словами, Північна Корея "вкрай зацікавлена" у виготовленні запасних частин на окупованих територіях України для свого промислового обладнання, яке створили ще за часів СРСР.
Відомо, що Північна Корея - одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають перевірених даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.
- 29 червня Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР". Наступного дня, 30 червня, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.
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