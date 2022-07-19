Посол РФ в КНДР заявив, що робітники з Північної Кореї будуть відновлювати зруйновані та окуповані українські міста

Про це пише The Insider.

"Перспективи співпраці КНДР та «республік Донбасу» є, і вони досить великі. Висококваліфіковані, працелюбні і готові працювати в найскладніших умовах корейські будівельники стануть дуже серйозною підмогою у вирішенні завдань відновлення зруйнованих соціальних, інфраструктурних і промислових обʼєктів", - заявив Мацегора.

Також, за його словами, Північна Корея "вкрай зацікавлена" у виготовленні запасних частин на окупованих територіях України для свого промислового обладнання, яке створили ще за часів СРСР.

Відомо, що Північна Корея - одна із найбільш відсталих і закритих країн світу із жорстким тоталітарним режимом. Багато міжнародних рейтингів навіть не оцінюють її, тому що не мають перевірених даних, а сама КНДР уже тривалий час перебуває під санкціями ООН за виготовлення ядерної зброї.

29 червня Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР". Наступного дня, 30 червня, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.

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