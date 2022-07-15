Україна не може говорити про суверенітет, допомагаючи США із санкціями проти Пхеньяну, - МЗС КНДР
Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих та незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну
Про це повідомили Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.
Відомо, що Пхеньян визнав так звані ДНР та ЛНР. Тоді Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.
"Україна не має права порушувати питання або заперечувати наше законне здійснення суверенітету після вчинення акту, якому серйозно не вистачає справедливості у відносинах між народами, шляхом активного приєднання до несправедливої та незаконної ворожої політики США у минулому", - йдеться у заяві МЗС.
- 29 червня Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР". Наступного дня, 30 червня, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе