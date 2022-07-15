Україна не може говорити про суверенітет, допомагаючи США із санкціями проти Пхеньяну, - МЗС КНДР

Про це повідомили Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Відомо, що Пхеньян визнав так звані ДНР та ЛНР. Тоді Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

"Україна не має права порушувати питання або заперечувати наше законне здійснення суверенітету після вчинення акту, якому серйозно не вистачає справедливості у відносинах між народами, шляхом активного приєднання до несправедливої ​​та незаконної ворожої політики США у минулому", - йдеться у заяві МЗС.

29 червня Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР". Наступного дня, 30 червня, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb