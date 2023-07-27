Про це пише Reuters.

Цього тижня до Північної Кореї прибув міністр оборони Сергій Шойгу та китайська делегація на чолі з членом політбюро Комуністичної партії, щоб взяти участь у відзначенні 70-річниці закінчення корейської війни. Цю подію в Північній Кореї відзначають як "День перемоги".

"Ракети, здатні нести ядерну зброю, були заборонені відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, ухвалених за підтримки Росії та Китаю. Але цього тижня вони створили вражаючий фон для демонстрації солідарності трьох країн, об’єднаних їхнім суперництвом із США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший візит російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу. А для КНДР прибуття російської та китайської делегацій є першим великим заходом з відкриття світу після пандемії COVID-19.

Північнокорейські ЗМІ повідомляють, що Шойгу передав листа від Володимира Путіна Кім Чен Ину. Він висловив подяку Путіну за направлення військової делегації з Шойгу на чолі, і зазначив, що візит глибше укріпив "стратегічні та традиційні" відносини між Північною Кореєю та Росією.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.