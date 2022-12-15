Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

"У рамках бюджетної процедури 2022 року кошти на посилення ініціативи були збільшені до загальної суми понад 2 млрд євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені насамперед на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових німецьких внесків до Європейського фонду миру (EPF), які, своєю чергою, можуть бути використані для відшкодування витрат країн-членів ЄС на допоміжні послуги Україні", - зазначено у повідомленні.

У переліку нових озброєнь:

Ракети для IRIS-T;

Ще 2 бронемашини Bergepanzer 2 (раніше було 10);

30 000 патронів 40-мм гранатомет;

5 тис. снарядів артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

4 машини швидкої допомоги;

18 вантажних автомобілів 8х8 з системою змінного кузова.

В уряді додають, що загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт військової техніки, виданих Федеральним урядом у період з 1 січня 2022 року по 12 грудня 2022 року, становить 2 152 150 055 євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Німеччина виділить €50 млн на зимову допомогу Україні.

А лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд передати Україні бойові танки та бронетранспортери.

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