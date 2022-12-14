Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд передати Україні танки

Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву Мерца.

"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на урядову заяву канцлера Олафа Шольца в німецькому Бундестазі.

За словами Мерца, Шольц прикривається партнерами по НАТО, але це вводить в оману.

"В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.

24 листопада у Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн. Тоді Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb