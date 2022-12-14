Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд передати Україні танки
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вимагає, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери
Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву Мерца.
"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на урядову заяву канцлера Олафа Шольца в німецькому Бундестазі.
За словами Мерца, Шольц прикривається партнерами по НАТО, але це вводить в оману.
"В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.
- 24 листопада у Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн. Тоді Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.
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