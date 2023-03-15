Про це мовиться на сайті міноборони Данії.

Данія оголосила про пакет допомоги на замовлення України, до нього увійшли боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкові міни та зенітні ракети. Він фінансується новоствореним "Українським фондом" та оцінений у мільярд крон, що дорівнює понад $140 млн.

"Я дуже радий, що широка більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу. Ми надсилаємо великий пакет пожертв у розмірі 1 мільярд данських крон. Україні не вистачає боєприпасів, тому в пакет допомоги входить обладнання, про яке Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити цей запит", - зазначив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Новий пакет військової допомоги для України включає:

Боєприпаси для пістолетів: патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;

Додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;

Додаткова велика кількість протитанкових мін;

Полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;

Додаткові ракети для ППО;

Роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штук;

15 військових генераторів;

8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;

6 ангарних наметів;

9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.