Данія створить фонд на $1 млрд для надання військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні
У датському уряді заявили, що цьогоріч країна створить фонд у 7 млрд крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні
Про це пишуть Reuters.
У середу в уряді Данії заявили, що цього року країна фонд у розмірі 7 млрд крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.
"Це значною мірою є відображенням побажань України, які на додаток до військової та гуманітарної допомоги тепер стосуються також і відновлення", - заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.
- Нагадаємо, 24 лютого виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що його країна відкрита до обговорень щодо постачання Україні винищувачів.
- У березні Троельс Лунд Поульсен ствердив, що Данія очікує, що перша партія танків Leopard 1 у рамках співпраці Данії, Німеччини та Нідерландів надійде в Україну упродовж весни.
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