Про це пишуть Reuters.

У середу в уряді Данії заявили, що цього року країна фонд у розмірі 7 млрд крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.

"Це значною мірою є відображенням побажань України, які на додаток до військової та гуманітарної допомоги тепер стосуються також і відновлення", - заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.